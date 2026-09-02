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Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

  • Bárbara Francisco
Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos - Big Brother
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A apresentadora revelou alguns detalhes bombásticos.

Maria Botelho Moniz prepara-se para agarrar um novo projeto, o Big Brother All Stars. A apresentadora não confirmou nem revelou nenhum dos nomes dos concorrentes, mas acrescentou detalhes imperdíveis sobre aquele que promete ser um dos realities mais aguardados da televisão portuguesa.

Em entrevista à TV Guia, a apresentadora confirmou: «Posso dizer que temos sete vencedores e no total 15 dos concorrentes que temos estiveram nas finais das suas edições.»

Maria Botelho Moniz não ficou por aqui e avançou ainda mais pormenores sobre o que os telespectadores podem esperar desta edição especial:

«Temos um recorde do mundo, uns quantos furacões icónicos e vamos trazer muitas dinâmicas de jogo novas que podem dar muito poder a quem as conquistar.»

A apresentadora sublinhou ainda o peso histórico deste projeto, recordando os 26 anos de reality shows na TVI e os concorrentes que, ao longo desse percurso, se tornaram verdadeiros ícones junto do público:

«A TVI já fez muitos realities e desses programas saíram concorrentes que se tornaram verdadeiros ícones junto do público. Ou por serem aguerridos, ou por terem protagonizado momentos hilariantes, ou por até hoje usarmos algumas das suas expressões mais marcantes», aponta, insistindo: «Já tivemos muitos tubarões ao longo destes 26 anos de reality que nunca se cruzaram dentro de uma casa e apesar de se irem fazendo 'Desafios Finais', que vai juntando alguns no mesmo elenco, nunca se viu os melhores e mais marcantes todos ao mesmo tempo no mesmo jogo. Enquanto fã foi sempre uma coisa que quis ver acontecer e dia 6 de setembro será o dia.»

Com estas declarações, Maria Botelho Moniz alimenta a expectativa em torno do Big Brother All Stars, que junta, pela primeira vez, alguns dos concorrentes mais marcantes da história dos realities da TVI.

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Temas: Big Brother All Stars Maria Botelho Moniz

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