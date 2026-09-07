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Quatro concorrentes em risco! Conheça os primeiros nomeados do Big Brother All Stars

  • Miguel Gomes
Quatro concorrentes em risco! Conheça os primeiros nomeados do Big Brother All Stars - Big Brother
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Já são conhecidos os primeiros nomeados do Big Brother All Stars, numa votação que é para salvar.

Esta segunda-feira, dia 7 de setembro, ficaram conhecidos os primeiros nomeados do Big Brother All Stars.

No Especial do reality show, foram revelados os quatro concorrentes que ficam sujeitos à votação do público nesta primeira semana.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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Temas: Big Brother All Stars Nomeados David Maurício Diogo Cunha Luís Gonçalves

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