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Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

  • Bárbara Francisco
Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars - Big Brother
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O Big Brother All Stars ainda não completou uma semana e já existe um primeiro ranking de popularidade do público.

O Big Brother All Stars ainda não completou uma semana de emissão e já há um primeiro veredito do público: o ranking de popularidade dos concorrentes. Numa edição que reúne alguns dos nomes mais mediáticos da história dos reality shows portugueses, os resultados prometem gerar discussão entre os fãs do formato.

Com tantas "estrelas" reunidas na mesma casa, a expectativa em torno desta tabela era enorme. Afinal, na opinião do público, quem está a conquistar mais simpatia logo nos primeiros dias de jogo? A resposta pode surpreender alguns adeptos do programa.

Helena Isabel arranca esta edição na liderança do favoritismo do público, seguida de perto por Teresa Silva e Sónia Jesus, que fecham o pódio deste primeiro ranking. Já na cauda da tabela, David Maurício, Pedro Fonseca e Ana Sousa são, para já, os concorrentes menos votados pelo público.

Veja aqui o ranking de popularidade do Big Brother All Stars:

1º Helena Isabel
2º Teresa Silva
3º Sónia Jesus
4º Francisco Monteiro
5º Joana Albuquerque
6º Érica Silva
7º Luís Gonçalves
8º Vera Cláudia
9º Miguel Vicente
10º Jéssica Gomes
11º Catarina Miranda
12º Joana Sobral
13º David Diamond
14º Diogo Cunha
15º Diogo Marcelino
16º Ana Sousa
17º Pedro Fonseca
18º David Maurício

 Recorde aqui todos os concorrentes:

Não é só dinheiro! Este é o prémio que o vencedor do Big Brother All Stars vai levar para casa. E é diferente de tudo o que já se viu

A expectativa em torno deste regresso era enorme, e a estreia não desiludiu quem esperava fortes emoções. O domingo, dia 6 de setembro, ficou marcado pela estreia do Big Brother All Stars, e logo nos primeiros momentos da gala houve um anúncio que se tornou o grande assunto do dia: o prémio final vai ser diferente de tudo o que já se viu no formato.

Um prémio pensado para ficar na história

Durante a gala de estreia, Maria Botelho Moniz explicou porque é que, desta vez, o dinheiro não chega para coroar o vencedor. Tratando-se de uma edição que junta antigos concorrentes de diferentes reality shows da TVI, a apresentadora considerou que a vitória devia ter também uma componente simbólica, algo físico que representasse o feito.

A apresentadora revelou que o prémio desta vez não seria só dinheiro:

«Como sabemos que isto é uma questão de honra, uma espécie de um título que todos querem levar para casa, achámos que não deveríamos ficar só pelo título. Achámos que deveriam ter algo físico para mostrar ao mundo que, de facto, aí está o melhor dos melhores.»

E concluiu:

«No final deste programa, levam não só um prémio de 50 mil euros, mas também a taça»

Nas suas palavras, a produção quis dar aos concorrentes uma forma de mostrar ao mundo que, de facto, venceram entre os melhores dos melhores. Por isso, quem chegar à final vai levar não só 50 mil euros, mas também um troféu.

Gala de estreia do "Big Brother All Stars"

Quem entra em jogo por este prémio

O Big Brother All Stars reúne antigos protagonistas de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Não há espaço para "plantas": a aposta é em personalidades marcantes, com histórias já conhecidas do público e percursos bem distintos entre si.

Conheça um a um, os concorrentes do Big Brother All Stars:

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Temas: Big Brother All Stars Ranking de popularidade Favoritos do público

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