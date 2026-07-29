Vem aí o novo reality-show da TVI: Isto é tudo o que já se sabe

A TVI confirmou oficialmente a chegada de uma nova edição do "Big Brother", que promete reunir alguns dos concorrentes mais marcantes da história do formato. Chama-se "Big Brother All Stars" e estreia em setembro, assinalando um novo capítulo de um dos reality shows mais populares da televisão portuguesa.

O anúncio foi feito através de um comunicado divulgado esta quarta-feira, no qual a estação revela que esta edição especial irá juntar "os melhores dos melhores" na casa mais vigiada do país.

Um regresso com os concorrentes mais marcantes

Vinte e seis anos depois da estreia do primeiro "Big Brother" em Portugal, a TVI aposta numa edição que recupera alguns dos participantes mais competitivos, estratégicos e inesquecíveis que passaram pelo programa ao longo das últimas duas décadas.

Segundo o canal, os concorrentes regressam para enfrentar um desafio diferente daquele que viveram nas respetivas edições. Apesar da experiência acumulada, a estação sublinha que isso não será sinónimo de vantagem garantida.

Novos poderes e regras inesperadas

Uma das principais novidades do "Big Brother All Stars" será a introdução de poderes nunca antes vistos no jogo. De acordo com a TVI, mais importante do que conquistar essas vantagens será saber utilizá-las no momento certo.

O canal promete ainda mudanças significativas na dinâmica do programa, deixando o aviso aos fãs do formato: quem pensa que conhece todas as regras deverá preparar-se para ser surpreendido.

A estratégia, as alianças e a competição começarão desde o primeiro minuto, num jogo onde qualquer decisão poderá alterar o rumo da competição.

Só um poderá vencer

À semelhança das restantes edições, todos os concorrentes entram na casa com o mesmo objetivo: conquistar a vitória. No entanto, apenas um deles conseguirá arrecadar o título de vencedor desta edição especial, descrita pela TVI como a competição que irá decidir quem é "o melhor dos melhores".

Estreia marcada para setembro

Para já, a TVI ainda não revelou a data exata de estreia nem a identidade dos concorrentes que irão integrar o elenco do "Big Brother All Stars". Esses detalhes deverão ser conhecidos nas próximas semanas.

Certo é que o reality show regressa em setembro e promete trazer de volta alguns dos rostos mais emblemáticos da história do programa, numa edição que aposta na experiência, na estratégia e em várias novidades para surpreender os espectadores.