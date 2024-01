Big Brother Desafio Final: Um dos concorrentes assume-se «observador e calculista». Quem será?

Um dia antes da estreia do «Big Brother - Desafio Final», estão a ser reveladas pistas sobre os novos concorrentes, que vão habitar a casa da Malveira já a partir deste domingo.

Tudo acontece no programa «Em Família», conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. «Sou observador e calculista», é uma das pistas divulgadas. A quem pertencerá?

De recordar que o «Big Brother - Desafio Final» estreia já este domingo, dia 7 de janeiro, com Cláudio Ramos aos comandos das galas de domingo. O apresentador está ansioso por este novo desafio, que promete ser memorável.

Para além de Cláudio Ramos, sabe-se que Mafalda Castro, apresentadora da TVI, terá um papel nesta edição do reality show, depois de ter estado uns meses afastada e em repouso absoluto em casa, devido a uma gravidez de risco.

No programa «Dois às 10», a apresentadora falou sobre esta nova fase da vida e Cristina Ferreira adiantou em primeira mão que Mafalda será a apresentadora dos diários do novo «Big Brother - Desafio Final».

«Podemos dar aqui uma novidade: A Mafalda vai fazer os diários do Desafio Final. Já temos as indicações todas, ela vai estar em estúdio, vai estar sentada e por isso mesmo durante as semanas todas do Desafio Final a Mafalda vai fazer-lhe companhia às 19», revelou Cristina Ferreira.

Os diários estreiam já na segunda-feira dia 8 de janeiro, uma vez que serão emitidos durante a semana, de segunda a sexta-feira, ao final do dia, antes do Jornal Nacional, como habitualmente.

Na gala de Natal da última edição do «Big Brother 2023», Cristina Ferreira anunciou que para além do Desafio Final, haverá ainda o Big Brother 2024: «Este foi um presente que me foi deixado e o presente é este: Estão abertas as inscrições para o Big Brother 2024. A partir de hoje, caso queira ser concorrente da próxima edição é aceder a tvi.pt e inscrever-se».

A apresentadora fez ainda mais uma revelação inédita e surpreendente: «E mais, o próximo concorrente e participante da edição de 2024 pode ganhar também 100 mil euros», afirmou, à semelhança do que já aconteceu na edição que terminou no dia 31 de dezembro e que teve Francisco Monteiro como grande vencedor.

Prepara-se por isso para tempos recheados de surpresas e emoções ao rubro! Quem serão os concorrentes? Com será o jogo na casa mais vigiada do País? Fique connosco e não perca pitada. É já amanhã que ficamos a saber tudo.