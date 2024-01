Muitas entradas, imunidade e o regresso do último vencedor: O que esperar da estreia do Desafio Final

Estreia este domingo o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Durante os dias de ontem e hoje - nos programas «Em Família» e «Somos Portugal» - têm sido reveladas algumas pistas dos novos habitantes da casa mais vigiada do País e as surpresas são muitas!

«Apaixonei-me na casa»; «Acho que saí cedo demais da casa»; «Sou observador e calculista»; «Já entrei mais do que uma vez num reality show»; «Não conheço a casa da Malveira» e «Vou ser direto e frontal», são as pistas já divulgadas.

No Instagram Oficial do Big Brother, temos também algumas ideias do que vai acontecer esta noite, na gala apresentada por Cláudio Ramos, marcando assim o regresso do apresentador ao formato, depois do «Big Brother 2020», do «Big Brother - Duplo Impacto» e do «Big Brother 2021».

Para além das pistas dos novos concorrentes, sabemos que o anexo está de volta nesta edição do Desafio Final, à semelhança do que aconteceu na última do «Big Brother 2023», na qual Francisco Monteiro se sagrou o grande vencedor.

E por falar nele, Francisco Monteiro nortenho regressa ao Big Brother para tomar uma importante decisão, tendo assim um papel fundamental nesta estreia, que promete surpreender tudo e todos.

Por último, sabemos também que esta noite a primeira imunidade vai ser dada pelo público. Quem irá receber este privilégio? Fique para ver, já daqui a instantes na TVI!