Big Brother Verão: Boris tem uma profissão de risco e músculos impressionantes que deixam qualquer um de queixo caído

Boris é, ao momento, um dos concorrentes mais falados do Big Brother Verão 2026. Assim que entrou, deu nas vistas por mostrar as habilidades de mergulho na piscina da casa. Depois, chocou todos quando se esqueceu das câmaras e circulou nu pela casa após tomar um banho.

Mas Boris impressiona também pelos músculos que exibe nas redes sociais. Na sua página oficial de Instagram é possível ver fotografias que comprovam que é dono de um físico muito trabalhado.

Como é Boris fora da casa? Do casamento aos amigos, concorrente mostra lado mais privado

Aos 37 anos, o mergulhador profissional de Leiria garante que não entrou no reality show para passar despercebido, mas há uma faceta da sua vida que já conquistou a admiração de muitos: a estabilidade da sua relação amorosa.

Fora da televisão, Boris vive uma autêntica história de amor com Sara Carvalho, com quem mantém uma relação há quase duas décadas. O casal está casado há mais de 17 anos e construiu uma família sólida, sendo pais de dois filhos: um rapaz e uma rapariga.

Nas redes sociais, é frequente verem-se momentos de cumplicidade entre os dois, bem como registos em família que refletem a forte união que os caracteriza. Entre viagens, celebrações e o dia a dia, Boris e Sara mostram que o companheirismo continua a ser a base da relação, mesmo passados tantos anos.

Agora, com a participação no Big Brother Verão, Boris enfrenta um dos maiores desafios da sua vida, permanecendo afastado da mulher e dos filhos durante várias semanas. Ainda assim, a família promete ser uma das suas maiores motivações ao longo da aventura.

Mergulhador profissional, Boris trabalha em operações subaquáticas de elevado risco em barragens, navios e obras marítimas. Define-se como uma pessoa extrovertida, frontal e extremamente competitiva, características que acredita que poderão fazer a diferença no jogo.

Mas a vida de Boris vai muito além da televisão e da sua profissão. Ao longo dos anos, construiu um percurso marcado pela dedicação à família, sem descurar os momentos de lazer e convívio. Nas redes sociais, é possível encontrá-lo rodeado de amigos, em jantares, festas, viagens e outras ocasiões especiais, revelando um lado descontraído e sociável.

As publicações mostram ainda um homem muito ligado aos seus, que faz questão de celebrar as datas importantes ao lado da mulher, dos filhos e do seu círculo de amigos. Entre aventuras em família e momentos de diversão, Boris transmite a imagem de alguém que valoriza as relações pessoais e os laços que foi construindo ao longo da vida.

Agora, resta saber se a força que demonstra na vida profissional, a estabilidade do casamento com Sara Carvalho e o apoio da família e dos amigos serão suficientes para o ajudar a conquistar o público e chegar longe nesta edição do Big Brother Verão.