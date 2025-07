Largaram tudo para entrar na casa: Estas são as profissões dos concorrentes do Big Brother Verão

O Big Brother Verão estreou-se no passado dia 30 de junho e a casa mais vigiada do país abriu as portas para receber 13 concorrentes, que deixaram as suas vidas em stand-by para viver esta experiência em pleno. Mas o que é que cada um deles 'largou' para embarcar nesta aventura? Nós contamos-lhe tudo.

Comecemos pela líder da semana, Ana Catharina. A ex-concorrente do Big Brother 2020 e do Duplo Impacto, de 34 anos, é uma verdadeira mulher dos sete ofícios: atriz, produtora de eventos, professora de yoga, massoterapeuta, influencer, modelo, entre tantas outras experiências profissionais.

Por sua vez, Afonso Leitão, de 24 anos, que participou no Secret Story - Casa dos Segredos 8 e no Desafio Final, dedicou a sua vida adulta à carreira militar, integrando os Paraquedistas durante quatro anos. Atualmente, não lhe é conhecida nenhuma profissão, mas trabalha com algumas parcerias nas redes sociais.

André Filipe, de 29 anos, ficou conhecido pela sua polémica participação no Big Brother - A Revolução. Nos últimos tempos, o famoso 'brócolo' tem trabalhado como professor. «Estive um ano e meio a trabalhar num colégio, como professor de teatro, e, neste momento, estou a trabalhar como monitor numa escola e, noutra, como professor de teatro e ioga», confessou à Selfie, no passado mês de maio.

Aos 46 anos, Bruna decidiu embarcar nesta aventura e entrar num reality show pela primeira vez. É cantora e também empreendedora e, agora, tem a agenda em pausa. Aliás, a própria assume que entrou no Big Brother Verão para projetar a sua carreira.

Catarina Miranda, ex-concorrente Big Brother 2024 e Dilema, tem 25 anos e, nos últimos tempos, trabalhou como apresentadora no Somos Portugal e como comentadora no programa Manhã CM, da CMTV. É também importante referir que a jovem é também chef de cozinha.

Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024 e convidada especial do Dilema, de 25 anos, trabalha como criadora de conteúdos digitais... mas não só! Este ano, a jovem começou a dar consultas online de tarot.

Jéssica Vieira, de 29 anos, nasceu em Lisboa, mas cresceu em Matosinhos. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 trabalhou como peixeira, na área da estética, mas atualmente não lhe é conhecida nenhuma ocupação profissional, tendo também ela algumas parcerias nas redes sociais.

Aos 63 anos, Kina, nome pelo qual Joaquina Branco é carinhosamente reconhecida pelo público, é uma mulher de fibra, talento e autenticidade. É uma das mais conceituadas estilista de moda em Portugal.

Luíza Abreu, de 33 anos, irmã da conhecida Luciana Abreu, trocou o mar alto pelas câmaras da casa mais vigiada do país. A concorrente do Big Brother Verão trabalha num cruzeiro como animadora e bailarina.

Manuel Melo dispensa apresentações. Aos 44 anos, o ator é um dos rostos conhecidos da ficção da TVI e deixou a representação em pausa para embarcar nesta aventura.

Marta Cruz cresceu no seio de uma família ligada à televisão, mas soube, desde cedo, afirmar-se pelo seu próprio mérito. Com uma carreira que passou pela moda, televisão e comunicação, Marta conquistou o público português. A modelo, de 40 anos, já tinha entrado num reality show - A Quinta, em 2015. Atualmente, não lhe é conhecida nenhuma ocupação profissional.

Salvador Crisball, de 24 anos, é uma figura marcante no mundo da moda. O modelo ficou reconhecido em passarelles internacionais, onde provou o seu valor ao conquistar o 4º lugar no Mister World 2024 e o título de Mister Africa.

Por último, mas não menos importante, Viriato Quintela, de 45 anos, é apresentador, ator e comunicador. Deixou toda a carreira nessa área da comunicação em pausa para embarcar na aventura do Big Brother Verão.

