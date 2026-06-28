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Quem são os concorrentes do Big Brother Verão 2026? Saiba tudo sobre os novos habitantes da casa

  • Big Brother
Quem são os concorrentes do Big Brother Verão 2026? Saiba tudo sobre os novos habitantes da casa - Big Brother

Quem entrou no Big Brother Verão 2026? Conheça todos os concorrentes, descubra os seus perfis e veja as fotografias.

Está no ar mais uma edição do Big Brother Verão. Depois do enorme sucesso que foi a edição do ano passado, Maria Botelho Moniz regressa com muitas novidades. A maior de todas: a lista dos novos concorrentes.

Um a um. Maria Botelho Moniz está a apresentar os novos habitantes da casa mais vigiada do País. Esta edição traz ainda uma grande novidade: Uma nova área, integrada na casa principal, vai surpreender o público e pôr à prova os concorrentes, com condições exigentes, recursos limitados e desafios constantes para quem lá viver.


As provas do Líder estão de regresso e o poder continua a fazer a diferença. Quem conquistar a liderança terá nas mãos decisões capazes de mudar o rumo da casa e o destino dos colegas.

Quem são os concorrentes do Big Brother Verão 2026? Descubra tudo aqui:   

 

 

JOANA. 23 anos | Aveiro

Repositora num supermercado e criadora de conteúdos para redes sociais, Joana sonha entrar num reality show há vários anos. Extrovertida, explosiva e muito comunicativa, assume-se como líder nata e adora ser o centro das atenções. Não gosta de acordar cedo e confessa ser um pouco preguiçosa. Garante que vai entrar para ser protagonista desde o primeiro dia.

BORIS. 37 anos | Leiria

Mergulhador profissional, trabalha em operações subaquáticas de alto risco em barragens, navios e obras marítimas. Casado  quase há 20 anos e pai de dois filhos, define-se como extrovertido, frontal e extremamente competitivo. Garante que não vem para o Big Brother fazer figuração e promete dar que falar.

MARIANA SALGUEIRO. 52 anos | Lisboa

Operadora numa central de táxis, Mariana assume-se como uma mulher divertida, espontânea e cheia de energia. Depois de uma vida marcada por grandes desafios, acredita que chegou a altura de realizar o sonho que tem há 26 anos- entrar no Big Brother. Adora conviver, fazer novas amizades e aproveitar cada momento. Considera-se uma alma jovem, cheia de energia. Garante que ninguém se vai esquecer dela, nem dentro nem fora da casa.

MARIANA SÁ. 23 anos | Vizela

Rececionista numa clínica de nutrição, Mariana estudou Direito durante três anos, mas acabou mudar de direção. Frontal, divertida e imprevisível, assume que tanto pode estar a rir como a discutir. Adora dar nas vistas e não tem medo de enfrentar quem considera injusto.  Acordar cedo é para si uma tarefa difícil bem como arrumar as suas roupas. De gargalhada fácil, afirma que nasceu para marcar presença.

 

AFONSO. 24 anos | Viana do Castelo

Já foi futebolista, mas prepara-se para iniciar uma nova etapa profissional na área da soldadura. Vaidoso, confiante e assumidamente conquistador, garante que a conversa é a sua melhor arma. Afirma não ter medo de dizer o que pensa, mesmo quando não domina os temas. Acredita que merece uma oportunidade para mostrar quem realmente é.

 

JOAQUIM. 28 anos | Guimarães

Designer de interiores e criador de conteúdos, sempre sonhou participar num reality show. Competitivo, intenso e muito sociável, divide-se entre o trabalho, o desporto e as redes sociais. Define-se como direto, impulsivo e excelente comunicador. Entra na Casa determinado a jogar sem filtros, com humor e inteligência.

 

RAQUEL. 29 anos | Loulé

Empreendedora e apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal, Raquel quer usar o prémio para criar uma comunidade de apoio e empoderamento feminino. Espiritual, determinada e muito vaidosa, não abdica dos seus valores. Acredita ser uma mais-valia dentro da Casa pois sabe que as suas opiniões vão dar que falar. Promete ser autêntica e genuína.

 

TATIANA. 45 anos | Angola

Empresária e figura conhecida em vários países africanos, Tatiana participou no Big Brother África em 2007, onde alcançou o segundo lugar. Confiante, elegante e assumidamente competitiva, acredita que tem tudo para vencer. Sensível e emotiva, tanto pode ser a melhor amiga como uma rival temível. Entra à procura de um novo desafio, determinada a agitar a casa e deixar a sua marca.

NUNO. 28 anos | Macau

Jogador de futebol profissional, já representou a Seleção de Macau e passou por clubes ingleses, incluindo o Manchester City. Brincalhão e competitivo, entra no programa à procura de um novo desafio. Considera ser uma pessoa muito positiva que mesmo nas dificuldades consegue encontrar algo de bom.

Promete leveza, mas também liderança.

MIGUEL. 23 anos | Santarém

Estudante de Matemática Aplicada e apaixonado por futebol, Miguel assume-se como competitivo, comunicativo e muito ambicioso. Extremamente vaidoso, provocador e fã assumido de reality shows, acredita ter talento para os jogos psicológicos e sonha alcançar a notoriedade que o programa pode trazer. Quer entrar na casa porque acredita que tem o que é preciso para vencer.

ÍRIS. 23 anos | Lisboa

Profissional de marketing e promotora de eventos, Íris destaca-se pela sua veia artística, inteligência, frontalidade e capacidade de comunicação. Curiosa e sociável, interessa-se por temas tão diferentes como política, cultura ou mitologia grega. Filha de bailarinos, herdou deles o gosto pela dança. Acredita que a sua personalidade forte e irreverente fará dela uma concorrente impossível de ignorar.

 

DIEGO. 40 anos | Brasil

Licenciado em Comunicação Social, trabalhou 10 anos na banca, mas cansou-se e mudou-se do Brasil para Portugal à procura de uma vida mais tranquila.  Paralelamente é tarólogo e muito apaixonado pelo esoterismo.  Falador, divertido e assumidamente fã de uma boa fofoca, garante que é impossível ficar indiferente à sua presença. Promete animar do primeiro ao último dia.

ANA LUÍSA. 53 anos  | Torres Vedras

Empresária no ramo alimentar e atleta federada em atletismo e apaixonada por crossfit, diz que competição é o seu nome do meio.  Casada e mãe de 3 filhos, vem para o Big Brother para concretizar um desejo antigo. Considera-se um pouco mandona, mas também bastante sensível e  quer mostrar a todos que não há idade para realizar sonhos. Assume ter perfil de líder e vai lutar desde o primeiro instante para sair vencedora.

 

JOÃO GOMES. 26 anos | Torres Vedras

Empresário no ramo alimentar e treinador de futebol, João cresceu ligado ao negócio da família. Solteiro, confessa ter um fraquinho por mulheres com personalidade forte. Responsável e muito trabalhador, tem também um lado provocador e confessa que gosta de "deitar lenha para a fogueira". Entra para viver a experiência ao máximo e promete ser muito ativo na casa.

 

SARA . 21 anos | Guimarães

Gerente de um café familiar em Guimarães, divide os dias entre o trabalho e a paixão pelas motas. Trabalhadora, direta e muito determinada, admite que gosta de liderar e tem dificuldade em receber ordens. Solteira há mais de um ano, brinca que prefere rapazes mais tranquilos para poder ser ela a mandar. Não consegue ficar calada perante mentiras ou injustiças.

PEDRO. 28 anos | Trofa

Formado em Engenharia Civil, percebeu cedo que não queria seguir a área e encontrou no imobiliário, a profissão certa para si. Vive com o pai, com quem mantém uma relação próxima. Solteiro e sem nunca ter tido uma relação séria, assume-se como intenso, emocional e romântico. Gosta de cuidar de si, investe tempo a ler e a aprender mais sobre a mente humana.  Entra na Casa disposto a provar o seu valor.

VANESSA. 30 anos | Setúbal

Empresária no negócio da família, licenciou-se em Direito, mas percebeu rapidamente que não nasceu para estar parada. Opinativa, despachada e líder por natureza, criou a associação Corações Santola, dedicada a projetos solidários em São Tomé e Príncipe. Tem um forte sentido de justiça e não foge a debates. Acredita que vai fazer-se ouvir e mexer com a Casa. 

 

JOÃO VENTURA. 42 anos | Guimarães

Ator e professor de teatro, João diz estar numa crise de meia-idade antecipada e a precisar de um desafio novo. A sua grande mais valia é ser extremamente versátil e camaleónico. Tanto pode ser o carismático, como o ácido e sarcástico ou até o mais vulnerável. Apaixonado por pessoas, assume-se como inteligente, observador, muito comunicativo e acredita que sabe ler bem os outros.

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