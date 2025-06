Big Brother Verão: Com um leque de comentadores completamente refrescado, estrelas novas chegam aos Diários e Extras

O Big Brother Verão arranca com uma grande novidade: a TVI decidiu renovar por completo o painel de comentadores dos Diários e Extras. O objetivo é trazer uma nova energia às análises do reality show, com rostos que prometem refrescar o olhar sobre os acontecimentos mais marcantes da casa.

Entre os nomes escolhidos está Marta Gil, atriz e ex-concorrente do Big Brother Famosos, que já foi comentadora das galas e regressa agora para partilhar a sua visão irreverente e direta. A ela juntam-se Raquel Loureiro, atriz, modelo e empreendedora, e Isabel Figueira, conhecida modelo, apresentadora e atriz, que se estreia como comentadora no universo Big Brother.

Também a dupla do V+, António Leal e Silva e Adriano Silva, passa a integrar o leque de comentadores. António, que é ainda jurado no programa Funtástico aos domingos, e Adriano, apresentador de televisão, trazem consigo uma abordagem televisiva diferenciada. A completar a equipa está Cândido Pereira, comentador e comediante, que promete trazer um toque de humor às discussões mais intensas.

Com esta nova formação, a TVI mostra que está apostada em surpreender o público do Big Brother Verão, com perspetivas novas, ritmos diferentes e muitos comentários à altura dos momentos que vão agitar a casa mais vigiada do país.