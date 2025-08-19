Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

O Big Brother Verão está prestes a fechar portas e já há data marcada para a grande gala de encerramento desta edição, que marca para sempre o verão de 2025. Ao contrário do habitual, a gala não acontecerá num domingo, mas sim na sexta-feira, dia 12 de setembro.

Mas as surpresas não ficam por aqui: pela primeira vez, a gala final do reality show da TVI não será nos estúdios da Venda do Pinheiro. Em vez disso, a final acontecerá ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, um espaço emblemático que promete dar outra dimensão à grande final.

Leia aqui o comunicado da TVI:

Big Brother Verão prepara-se para uma final inédita ao ar livre!

No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe em direto a Gala Final do Big Brother Verão, numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto esta noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.