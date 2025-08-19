Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Prepare-se para uma noite inesquecível: a grande final do Big Brother Verão vai ser como nunca antes se viu. Pela primeira vez, a grande final não será em estúdio, mas sim ao vivo e ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Mas há mais novidades: em vez do tradicional domingo, a despedida desta edição está marcada para a sexta-feira, dia 12 de setembro. Uma data especial para um momento único, onde a emoção promete ser ainda maior sob a luz das estrelas.



Leia aqui o comunicado da TVI:

Big Brother Verão prepara-se para uma final inédita ao ar livre!

No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe em direto a Gala Final do Big Brother Verão, numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto esta noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.