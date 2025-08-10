Ao Minuto

19:33
Confrontos, sorte e um possível Bilhete Dourado para a Final: A gala de hoje vai ser explosiva - Big Brother

Confrontos, sorte e um possível Bilhete Dourado para a Final: A gala de hoje vai ser explosiva

19:11
Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória - Big Brother

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

18:59
Os momentos mais explosivos da semana. Bruno de Carvalho avisa: «Tu lá fora ias preso comigo» - Big Brother
01:03

Os momentos mais explosivos da semana. Bruno de Carvalho avisa: «Tu lá fora ias preso comigo»

18:26
Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses» - Big Brother
12:49

Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»

18:24
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
12:49

Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

18:22
Viriato Quintela acorda mal disposto com barulhos noturnos: «Crianças de...» - Big Brother
01:16

Viriato Quintela acorda mal disposto com barulhos noturnos: «Crianças de...»

18:20
Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca» - Big Brother
01:48

Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca»

18:17
Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir - Big Brother
01:50

Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir

18:04
Afonso e Miranda em clima quente na noite de cinema: «Ajoelha-te!» - Big Brother
01:44

Afonso e Miranda em clima quente na noite de cinema: «Ajoelha-te!»

18:03
Olhares intensos e flirt ao máximo. Afonso e Miranda mais próximos do que nunca: «Estás caidinha» - Big Brother
01:33

Olhares intensos e flirt ao máximo. Afonso e Miranda mais próximos do que nunca: «Estás caidinha»

17:57
Catarina Miranda faz provocação picante a Afonso: «Queria ver uma lagarta» - Big Brother
03:04

Catarina Miranda faz provocação picante a Afonso: «Queria ver uma lagarta»

17:49
«Já passei por muito com uma criança no colo e os meus pais a dependerem de mim»: Ana Duarte faz confissão emotiva - Big Brother
02:40

«Já passei por muito com uma criança no colo e os meus pais a dependerem de mim»: Ana Duarte faz confissão emotiva

17:40
Furioso, Viriato Quintela abandonou a sessão de cinema e isolou-se no quarto... com um visual hilariante - Big Brother
04:19

Furioso, Viriato Quintela abandonou a sessão de cinema e isolou-se no quarto... com um visual hilariante

17:16
Viriato Quintela passa-se por causa do filme escolhido por Miranda: «Isto para mim é um filme para mulheres» - Big Brother
03:09

Viriato Quintela passa-se por causa do filme escolhido por Miranda: «Isto para mim é um filme para mulheres»

17:11
Kina em lágrimas e aos gritos por causa de Catarina Miranda: «Estou farta, estou cansada!» - Big Brother
03:39

Kina em lágrimas e aos gritos por causa de Catarina Miranda: «Estou farta, estou cansada!»

17:08
Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho - Big Brother
02:26

Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho

17:02
Afonso ataca: «Com 24 anos já tinhas quantas empresas? É que estás no mesmo sítio do que eu, o desfecho é o mesmo» - Big Brother
03:33

Afonso ataca: «Com 24 anos já tinhas quantas empresas? É que estás no mesmo sítio do que eu, o desfecho é o mesmo»

22:53
Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas» - Big Brother
08:24

Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas»

22:42
Em choque e perdidos de riso: Fábio Paim revela que esteve no Love on Top e deixa colegas estupefactos - Big Brother
03:01

Em choque e perdidos de riso: Fábio Paim revela que esteve no Love on Top e deixa colegas estupefactos

22:22
Bocas para a ex-mulher? Bruno de Carvalho expõe detalhes da vida privada: «Mentiras e omissões, não» - Big Brother
05:24

Bocas para a ex-mulher? Bruno de Carvalho expõe detalhes da vida privada: «Mentiras e omissões, não»

22:11
Ana Duarte chora baba e ranho nos braços de Jéssica Vieira - Big Brother
01:54

Ana Duarte chora baba e ranho nos braços de Jéssica Vieira

22:05
Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas - Big Brother
01:27

Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas

22:03
Romance em altas: Afonso faz serenata a Catarina Miranda e esta fica derretida - Big Brother
03:24

Romance em altas: Afonso faz serenata a Catarina Miranda e esta fica derretida

21:55
«Não andas a usar a boca para o que deves»: Flirt entre Catarina Miranda e Afonso atinge outro nível - Big Brother
01:15

«Não andas a usar a boca para o que deves»: Flirt entre Catarina Miranda e Afonso atinge outro nível

21:49
Banho de Afonso e Miranda aquece e há convite provocante: «Imagina isto sem câmaras» - Big Brother
03:21

Banho de Afonso e Miranda aquece e há convite provocante: «Imagina isto sem câmaras»

Acompanhe ao minuto

Confrontos, sorte e um possível Bilhete Dourado para a Final: A gala de hoje vai ser explosiva

  • Big Brother
  • Há 50 min
Confrontos, sorte e um possível Bilhete Dourado para a Final: A gala de hoje vai ser explosiva - Big Brother

Prepare-se para uma gala recheada de emoções fortes: e hoje existe a possibilidade de um concorrente ganhar o tão desejado passaporte para a final do Big Brother Verão.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O Big Brother Verão prepara-se para uma das galas mais intensas da temporada: entre viagens turbulentas pelo Espaço, confrontos explosivos e decisões que podem mudar tudo, um passaporte para a final pode ser conquistado esta noite.

Numa viagem pelo Espaço, os concorrentes vão ter de provar que conhecem bem o sistema solar! Quem vai levar a melhor?

E depois de uma semana de fortes acusações, é no reflexo de cada um que vão ser encontradas as verdades! Os concorrentes vão ser confrontados e o momento promete ser de fortes emoções. Não pode mesmo perder!

Nesta gala, os concorrentes ficam a conhecer o seu destino, e quem o vai ditar é a sorte e intuição! Quem irá ficar mais perto da imunidade?

A Sala dos Códigos vai voltar a abrir portas. Será esta a noite que alguém vai conquistar o passaporte para a final?

Relacionados

Bruna Gomes mostra tatuagem em zona íntima e nós revelamos o significado

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Ana Barbosa revela estar a passar por uma fase difícil: «Não está tudo bem»

Reaproximação à vista? Afonso e Jéssica emocionam-se ao som de música especial e esta foi a atitude surpreendente de ambos

Luís Gonçalves é arrasado nas redes sociais e rebate crítica: "Vergar-me a vocês, nunca!"
Temas: Big Brother Verão Gala

Notícias

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Há 19 min

Solange Tavares e Nelson Fernandes mais apaixonados do que nunca. A troca de presentes está a emocionar: «Mulher mais sortuda do mundo»

Há 19 min

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Há 1h e 12min

O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»

Há 1h e 41min

Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

Ontem às 21:35

A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

Ontem às 18:54
Mais Notícias

Mais Vistos

02:26

Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho

Há 3h e 15min
12:49

Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 1h e 59min
01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Ontem às 16:00
01:27

Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas

Ontem às 22:05
08:24

Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas»

Ontem às 22:53
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Solange Tavares e Nelson Fernandes mais apaixonados do que nunca. A troca de presentes está a emocionar: «Mulher mais sortuda do mundo»

Há 19 min

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Há 19 min

Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

Há 20 min

O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»

Há 1h e 41min

Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

Ontem às 21:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Vestida de branco e ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira anuncia novidade: "Fomos muitos"

Há 1h e 13min

"Entre câmeras e luzes, encontrei o melhor presente. A Daniela Santos": conhecido rosto faz declaração de amor à bailarina!

Há 1h e 59min

Após desistir do "Big Brother", Daniela Santos surge cúmplice de ex-concorrente na praia... mas há uma proibição!

Hoje às 14:20

Após exames médicos, Liliana Aguiar preocupa fãs: "Está tudo bem?"

Hoje às 13:54

Kelly Baron amamenta bebé... mas não é o filho: "Pediu o 'leitinho' do Miguel"

Hoje às 13:25
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

7 ago, 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

7 ago, 12:15

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

7 ago, 12:06
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais