Inédito! Big Brother Verão estreia domingo com grande novidade no painel de comentadores

O Big Brother Verão está de volta e traz novidades. A nova edição estreia no próximo domingo, dia 28 de junho, e há uma grande surpresa no painel de comentadores.
Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão 2025, estreia-se como comentadora, juntando-se a uma equipa que conta com alguns dos rostos mais conhecidos do formato.
Quanto aos apresentadores, os nomes mantêm-se: Nuno Eiró assume os Última Hora e os Diários, Marta Cardoso os Extras e Maria Botelho Moniz as Galas e os Especiais.
No painel de comentadores, a Jéssica Vieira junta-se:
- Adriano Silva Martins
- Cândido Pereira
- Cinha Jardim
- Diana Lopes
- Francisco Monteiro
- Gonçalo Quinaz
- Inês Morais
- Inês Simões
- Isabel Figueira
- Marcelo Palma
- Márcia Soares
- Teresa Silva