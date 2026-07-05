Curva da Vida arrepiante, "novos inquilinos" e tudo sobre o prémio final: Saiba o que esperar da gala de hoje

A gala desta noite do Big Brother Verão vai ser marcada por emoções fortes e novas revelações! Revelamos tudo o que pode esperar do programa deste domingo!

Pela primeira vez, os concorrentes vão ter acesso a imagens exclusivas! Não perca o momento!

Esta noite, os concorrentes vão ver o prémio final aumentar ou diminuir. Palpites? Tem mesmo de ficar para ver!

Hoje o líder é avaliado e a sua prestação terá consequências! Será que a nota vai ser positiva? Veja tudo na gala de hoje.

Mariana Salgueiro é a primeira concorrente a contar a sua história na Curva da Vida do Big Brother Verão!

Esta noite há novos inquilinos na Casa da Avó! Será que as mudanças vão gerar discórdia?