Está decidido! Estes são os primeiros nomeados do Big Brother Verão

A primeira Gala do Big Brother Verão ficou marcada por momentos intensos e inesperados. Dezoito concorrentes entraram na casa mais vigiada do País, trazendo consigo histórias de vida, personalidades fortes e a vontade de conquistar o prémio final.

Terminadas as primeiras horas de convivência, chegou também um dos momentos mais aguardados do formato: as primeiras nomeações da edição. Os concorrentes votaram e já são conhecidos os cinco participantes que ficam em risco de abandonar o programa.

Os primeiros nomeados do Big Brother Verão são:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

DIEGO – 761 20 20 04

ÍRIS - 761 20 20 05

MIGUEL – 761 20 20 12

PEDRO – 761 20 20 14

Recorde-se que A VOTAÇÃO É PARA SALVAR. Ao longo da semana, os espectadores poderão votar no concorrente que pretendem manter na casa. No final da próxima Gala, o concorrente menos votado será o primeiro expulso desta edição.

Com o jogo ainda a dar os primeiros passos, as alianças começam a formar-se, as estratégias já se fazem sentir e as primeiras nomeações prometem marcar o rumo da competição. Resta agora saber qual dos cinco concorrentes conseguirá conquistar o apoio do público e escapar à primeira expulsão da temporada.