Gala explosiva do Big Brother Verão: um misterioso botão, ligações expostas e uma invasão do exterior

Prepare-se para uma noite cheia de emoções na gala do Big Brother Verão! Hoje, um simples botão poderá virar o jogo e alterar por completo a dinâmica entre os concorrentes. As decisões tomadas dentro da casa mais vigiada do país vão ter consequências reais e imprevisíveis.

As ligações mais delicadas e os sentimentos mais escondidos vão finalmente ser postos à prova. Quem será capaz de assumir o que realmente sente, em direto, perante os telespectadores? Com a tensão a aumentar, tudo pode acontecer.

E há mais: o exterior invade a casa! Alguns concorrentes vão ter a oportunidade de receber um conselho vindo de fora… Resta saber se o vão saber interpretar e que impacto isso terá nas suas decisões.

Além das revelações e desafios, a gala desta noite será marcada por mais uma expulsão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

Continue a votar no seu favorito para salvar:

Afonso Leitão – 761 20 20 01

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Kina – 761 20 20 08

Daniela Santos – 761 20 20 16

João Oliveira – 761 20 20 19

A não perder esta noite, a partir das 21h25, na TVI!