Noite de nomeações termina com cinco concorrentes em risco de expulsão no Big Brother Verão: Saiba quem são
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Os concorrentes do Big Brother Verão já fizeram as suas escolhas e estão encontrados os novos nomeados desta semana. Cinco concorrentes ficam agora nas mãos do público, que vai decidir quem abandona a casa mais vigiada do País.
Já são conhecidos os novos nomeados do Big Brother Verão. Depois de uma noite marcada de nomeações no Especial com Maria Botelho Moniz, cinco concorrentes ficaram em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.
Os concorrentes que receberam mais nomeações foram Boris, Nuno, Raquel, Sara e Tatiana.
A semana fica agora marcada pela habitual tensão entre os nomeados, que vão agora depender do voto do público para continuar na competição.
A decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?