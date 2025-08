Última Hora: Estes são os nomeados desta semana no Big Brother Verão

Os nomeados da semana no Big Brother Verão. já são conhecidos. Durante o Especial apresentado por Maria Botelho Moniz, foram apurados os quatro concorrentes que estão em risco de abandonar a casa no próximo domingo, depois da ronda de nomeações da gala de ontem.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

A tensão aumenta dentro da casa do Big Brother Verão., numa altura em que os ânimos estão exaltados e as alianças cada vez mais frágeis.

Quem será o próximo a sair? A decisão está, mais uma vez, nas mãos dos portugueses.

Recorde que no mesmo dia em que ficamos a saber quem são os nomeados, Daniela Santos decide desistir do Big Brother Verão. A decisão em abandonar a casa gerou momentos de grande emoção e também de total indiferença por parte de alguns colegas. A bailarina despediu-se dos concorrentes visivelmente abalada, mas nem todos reagiram da mesma forma à sua saída.

Daniela, que ficou conhecida do grande público pela participação n'O Dilema e no programa Dança com as Estrelas da TVI, surpreendeu ao decidir abandonar o jogo antes da hora. A concorrente não se está a sentir emocionalmente confortável para continuar na casa e a viver todos os desafios do reality show.

Esta atitude deve-se a todo o enredo em torno de si, com Afonso Leitão e Catarina Miranda. «Quando há uma narrativa, é muito difícil sair dos papéis que nos são dados» explicou, acrecentando: «Não vejo motivo para continuar a tentar mudar uma situação (...) vou seguir o meu coração».

Kina não conteve as lágrimas e abraçou-se a Daniela num gesto de profunda amizade. O momento emocionou os presentes e mostrou a forte ligação entre as duas concorrentes.

Em contraste, Bruno de Carvalho e Catarina Miranda permaneceram sentados e não se despediram da colega. A postura fria de ambos gerou desconforto e não passou despercebida às câmaras, levantando questões sobre o ambiente entre os três.

Também Afonso Leitão optou por não reagir de forma expressiva. Com uma expressão neutra, recusou comentar a desistência, mesmo após ser diretamente questionado pelo Big Brother. Limitou-se a dizer preferia não comentar.

(Re)Veja a dessitência aqui: