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Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa

  • Secret Story
  • Há 43 min
Prémio chorudo! Este é o valor que o vencedor do Big Brother Verão vai levar para casa - Big Brother

Está revelado o segredo: este é o prémio que o vencedor do Big Brother Verão vai poder conquistar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
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O Big Brother Verão está prestes a estrear-se e já é oficial o valor que o vencedor poderá levar para casa. O reality show regressa à antena da TVI já no próximo dia 28 de junho e traz com ele um prémio bem chorudo.

Quem conseguir sagrar-se campeão da segunda edição do formato vai levar para casa um prémio final de até 100 mil euros.

Depois do sucesso alcançado pela primeira edição, exibida em 2025, o programa regressa com a promessa de novas emoções, desafios e momentos inesperados na casa mais vigiada do país. A estreia acontece apenas dois dias após a final do Secret Story - Desafio Final, garantindo uma transição imediata entre os dois formatos de entretenimento da TVI.

 

Embora a estação ainda não tenha revelado oficialmente a lista de concorrentes, a expectativa em torno da nova temporada já é elevada entre os fãs dos reality shows, sobretudo porque desta vez são anónimos, ao contrário da última edição que contou com famosos. 

Com estreia marcada para 28 de junho, o Big Brother Verão promete voltar a acompanhar os serões dos portugueses, sob o comando de Maria Botelho Moniz, numa edição que pretende manter o sucesso alcançado pelo formato nos últimos anos.

Temas: Big Brother Verão Premio Estreia Maria Botelho Moniz

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