Já participou num Big Brother e ficou a um passo da vitória: conheça a nova concorrente que já fez história

Tatiana é um dos nomes que promete dar que falar nesta edição do Big Brother Verão. Empresária e figura conhecida em vários países africanos, a concorrente regressa ao universo dos reality shows depois de ter participado no Big Brother África, em 2007, onde conquistou o segundo lugar, e no Big Brother África - All Stars, em 2010.

Confiante, elegante e assumidamente competitiva, acredita que reúne todas as qualidades para chegar longe na competição. Apesar da postura forte, garante que também é uma pessoa sensível e emotiva, capaz de criar grandes amizades, mas também de enfrentar quem se atravessar no seu caminho.

À procura de um novo desafio, Tatiana entra na casa mais vigiada do País determinada a agitar a dinâmica do jogo e a deixar a sua marca. Com experiência em reality shows e uma personalidade vincada, promete não passar despercebida aos colegas nem aos espectadores.

Em confessionário com Maria Botelho Moniz, a concorrente contou que quis repetir o desafio em Portugal, para se dar a conhecer num novo território e conquistar um público diferente.