Daniela Ventura recorda fase de angústia: «Já não sabia se me doía mais o corpo ou se a alma. Senti-me tão suja»

Daniela Ventura partilhou a sua intensa Curva da vida marcada por abandonos, traições e revoltas. A concorrente não aguentou as lágrimas por diversas vezes.

A concorrente inicia a conversa dizendo: «Dói-me muito saber que o meu pai não me queria ter. Com nove anos a minha mãe ficou muito doente e acabou por falecer, mas para mim o que mais me magoou foi terem-me escondido isso de mim... eu não fui ao funeral. E acho que até hoje tenho muitos ressentimentos com a minha avó, porque roubaram isso de mim. No início eu sofria muito bullying por ser órfã. As pessoas não percebem que eu sou tão brusca e sempre na defensiva porque eu prometi a mim mesma que isso nunca mais ia acontecer na minha vida».

A concorrente prossegue: «Viemos todos para Portugal, porque Angola estava muito perigoso. A partir daqui eu fechei-me completamente. Comecei a beber. Era tanta raiva, o rancor de me negarem e sempre me mantive calada. Eu fiz 19 anos, e uma amiga minha disse-me: 'Tenho um amigo que é brasileiro que se quer casar. Ele vai-te dar uma boa quantia de dinheiro. Tu sabes que os teus avós estão a passar muitas dificuldades...' foi só ela dizer isso que, claro, eu aceitei e fui para Londres.

Passados dois meses só tinha duas opções: ou voltava para Portugal, eu não podia porque tinha 80€ na conta, ou ia para o quarto de outro menino. Eu fui ter com esse outro menino que disse: 'podes ficar no meu quarto, pagas metade da renda'. Fui. E, chegou uma conversa mais íntima e eu referi que era virgem e ele disse para mim 'ou tu fazes ou vais-te embora'. Chegou a um ponto que eu já não sabia se me doía mais o corpo ou se me doía a alma. Senti-me tão suja. Eu já não aguentava mais e fui falar com essa amiga, ela não acreditou e disse: 'Mas se quiseres ir embora eu empresto-te dinheiro e vais-te embora».

Depois de uma juventude mais rebelde, a concorrente converteu-se ao Islamismo, em 2022, e confessa ter encontrado o equilíbrio na sua vida: «Tive uma overdose de comprimidos... eu estava mesmo sozinha, sentia que no estado em que eu estava não valia a pena... fui parar ao hospital... mas depois eu pensei: Não, eu tenho de dar uma volta nesta vida, isto não está certo. E pensei porque é que eu não acredito em nada? Porque é que eu não ponho algum motivo nesta vida? (…) em 2022 depois de ler o Corão eu decidi que eu queria começar a praticar o islão, a minha vida começou aqui, isto não era a minha vida. O Big Brother foi para mim um começo».