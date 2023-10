Expulsão inédita no Big Brother! Saiba quem foi o concorrente expulso pelos colegas

Concorrentes ficam a saber que é noite de dupla expulsão! Veja as reações

Hoje, tudo muda! Cristina Ferreira dá as boas vindas e anuncia: «São eles que vão expulsar um dos seus colegas»!

Na última semana, dentro e fora da casa foram escolhidas as plantas da casa. Dentro da casa, as plantas da casa são Ossman Idrisse e Paulo Sousa. Segundo o público, as plantas da casa são Dulce Pinto e Zé Pedro.

Durante a gala, coube aos concorrentes elegerem qual destes quatro é a maior planta da casa. Os concorrentes escolheram Dulce Pinto como a maior planta da casa, sem saberem que estavam a votar para expulsar.

Assim, como na casa não há espaço para plantas, Dulce Pinto acabou por ser expulsa.

Veja em cima o vídeo do momento da revelação!