Nova divisão na casa… com um Anexo completamente diferente! Saiba quem está no Anexo e quem está na Casa esta semana

Este domingo o grupo voltou a dividir-se entre a Casa e o Anexo, no entanto, o Anexo não voltará a ser o mesmo. Com novas condições, os concorrentes voltarão a enfrentar duas realidades diferentes.

A partir de agora, o Anexo é um lugar luxuoso. Com variedade de comida, água quente e diversas outras regalias, como acesso exclusivo ao espaço exterior, os concorrentes que habitam no Anexo passaram a viver com condições únicas. Por outro lado, na Casa, os concorrentes ficaram sem acesso ao espaço exterior, sem água quente e sem acesso à dispensa.

Francisco Monteiro, Zé Pedro, Paulo Sousa, Ossman Idrisse, Jéssica Galhofas e Hugo Andrade, a partir de agora, habitam no Anexo e, em contrapartida, Catarina Esparteiro, André Lopes, Vina Ribeiro, Francisco Vale, Mariana Pinto, Palmira Rodrigues, Soraia Rodrigues, Márcia Soares e Joana Sobral ficam na Casa.