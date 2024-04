Catarina Miranda revela interesse por Fábio Caçador: «Faz o meu estilo»

Em conversa com Sérgio Duarte e Margarida Castro, Catarina Miranda confessa estar interessada em Fábio Caçador. Na sala do líder, a concorrente admite: "O Fábio é um gajo que eu gosto, esse realmente faz o meu estilo e é o tipo de homem que eu namoro lá fora e tenho uma relação“.

Contudo, a concorrente de Almeirim tem um obstáculo no que toca à aproximação ao concorrente alentejano: Catarina Sampaio, a rival de Catarina Miranda na casa mais vigiada do país. As concorrentes já foram protagonistas de vários conflitos ao longo das semanas: “Não me consigo aproximar dele, porque aquela senhora que ali está não me deixa. Se ela já está assim e eu não lhe fiz nada, se eu vou tirar a última opção dela, ela mata-me“.

De relembrar que no início desta edição, Catarina Miranda mostrou interesse em João Oliveira. Contudo, este interesse foi passageiro. A concorrente destaca as principais diferenças entre Fábio e João: “É um homem maduro, é giro. O João tem é falta de atitude, coisa que o Fábio não tem. É que nem tem comparação. O João talvez um dia seja o Fábio, mas até lá eu não vou estar aqui mais 20 anos“.