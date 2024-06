Amizade ou jogo? Daniela Ventura e André Silva têm uma 'aliança secreta'? Saiba tudo

Daniela Ventura ao longo desta edição do Big Brother já mostrou várias vezes que sente um carinho especial pelo colega André Silva. O concorrente também confessa que criou uma ligação com a concorrente desde o início do programa e revela ainda que sempre tiveram boas conversas.

Contudo assume que com o decorrer do jogo e com os acontecimentos que foram surgindo ao longo da estadia na casa da Malveira foram surgindo novas aproximações a outros concorrentes, nomeadamente a aproximação de Daniela a David Maurício e André aos ex-concorrentes Panelo e Margarida Castro, que acabou inevitavelmente por os 'afastar'.

Ambos garantem que nunca houve discussões entre eles. Cláudio Ramos questiona o concorrente: «O André acha que a Daniela o está a proteger mais porque foi salvo?». André Silva nega e esclarece: «Sempre que o meu nome vem à baila, a Daniela protegeu-me».