Noélia confessa saber o motivo de Hélder Teixeira continuar no jogo

No Big Brother- Desafio Final, André Lopes, Noélia Pereira, Bárbara Barbosa Vina Ribeiro conversam no quarto. Os concorrentes falam sobre as suscetibilidades de alguns colegas e sobre a fragilidade que existe em assuntos, que na visão deles, não deveriam afetar os envolvidos.

Vina queixa-se que «tudo é jogo» e lamenta «quem dera ter esse jogo de cintura para estar ao nível». Aparentemente irritada, a concorrente afirma e faz aviso «para me chatearem aqui vão ter de tocar em coisas muito pessoais. Se tocarem em coisas pessoais aí sim vai dar porcaria». No final, garante «vão ter de levar comigo até ao fim».

Já Noélia avalia a sua postura no jogo. Esta confessa ser sempre transparente e verdadeira: «Eu não faço nada para gerar jogo propositadamente, nunca fiz, não sou assim. Sou zero mentirosa». André Lopes apoia a declaração da colega e acrescenta: «Para mim és a pessoa mais genuína da casa».

Posteriormente, Noélia põe em cima da mesa um novo tema: Hélder. A concorrente inicia a conversa e revela saber o motivo de Hélder não ter saído da casa. Na sua explicação diz apenas uma palavra: «Savate».

Veja o vídeo completo e tire as suas próprias conclusões em relação a este tema.