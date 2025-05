Alerta salvação: Concorrentes vão ser surpreendidos com uma novidade que pode mudar tudo

Depois de uma gala onde as emoções estiveram sempre à flor da pele, hoje os concorrentes são surpreendidos pelo Big Brother. A noite não foi como outra qualquer, dado que se celebrou o dia da mãe. Os concorrentes foram surpreendidos, numa noite em que várias decisões foram tomadas, alterando o rumo do jogo.

Hoje, no rescaldo de uma gala emocionante, os concorrentes vão ser, uma vez mais, surpreendidos pelo anfitrião. Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido e os concorrentes têm de tomar atenção a todos os pormenores. Durante o Especial, os concorrentes vão ser confrontados com as imagens da salvação da gala vendo, assim, a ordem pela qual os concorrentes foram salvos.

Isto pode mudar tudo, já que os concorrentes não sabem o que acontece no exterior da casa e, aqui, encontram uma rara oportunidade para o saber.