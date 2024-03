Ana Barbosa cede à pressão e chega ao seu limite!

No Big Brother- Desafio Final, Ana Barbosa partilha com Érica Silva que desde que estão mais próximas, sente André Lopes mais afastado. Érica não concorda e assume as culpas. Esta é uma situação que deixa a concorrente intrigada e um pouco magoada.

Depois de conversar com Érica, Ana Barbosa mostra-se, afinal de contas, bastante afetada com toda esta situação e chora compulsivamente. A concorrente é consolada por André Lopes e por Vina Ribeiro. A concorrente assume que sente o colega cada vez mais afastado e abre o seu coração.