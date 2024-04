Saiba quem foi o 2º concorrente a abandonar a casa do Big Brother 2024!

Na primeira gala do Big Brother 2024, o público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

Hoje, conhecemos o 2º concorrente a abandonar a casa do Big Brother 2024. Os nomeados desta semana foram:

André Silva,

Daniela Ventura

Jacques Costa

Catarina Ribeiro

Dos 4 nomeados um vai abandonar a casa do Big Brother. Na primeira parte do programa revelámos o 1º concorrente a ser salvo pelo público. O primeiro concorrente a poder respirar de alívio foi Daniela Ventura, com 37% dos votos.

Na segunda parte do programa, o público decidiu e Catarina Ribeiro foi a concorrente menos votada e, por isso, escolhido para ser a segunda concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 33% dos votos. André Silva teve 67% dos votos.