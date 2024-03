Entre insultos e acusações, Bruno Savate 'arrasa' Érica Silva e Ana Barbosa

Numa dinâmica de grupo, no Big Brother- Desafio Final, Bruno Savate explica aos colegas a razão da entrega dos corações inteiros ou partidos.

Inicialmente, o jogador revela que se surpreendeu com Hélder Teixeira e recorda como é importante existir uma pessoa como Hélder no jogo: «Se fossemos todos como o André, como a Bárbara, isto não ia ter muita piada. Nós precisamos de uma pessoa extremamente divertida para aliviar o ambiente cá em casa, surpreendeste-me pela positiva», explica Bruno Savate, após ter entregue um coração inteiro ao concorrente.

Já Ana Barbosa levou um coração partido do colega. Bruno Savate confessa que não concorda com a colega e não entende o porquê: «A Ana sente-se ofendida com situações de lhe chamarem ridícula, de lhe chamarem tóxica quando ela faz exatamente o mesmo às outras pessoas».

Bruno Savate continua a explicação: «A Ana disse que eu era tóxico com a Érica e eu não concordei e, mesmo assim, não levei a peito, não fui para o confessionário chorar».

Bruno Savate é implacável com Érica e diz tudo aquilo que sente, relativamente ao jogo da colega, dando por isso um coração partido à concorrente.

O concorrente explica o motivo pela qual Érica Silva o desiludiu: «A Érica entrou aqui dentro com pezinhos de lã para comigo porque sabia que estava mal vista lá fora derivado a situações que ela se meteu a jeito. A partir do momento em que vêm aqui uns comentadores instigar o ódio da Érica contra mim, ela começa a apertar-me e põe-me em caminhos apertados dizendo que "eu a ameaçar", tenta jogar lá para fora uma imagem completamente deturpada da minha pessoa e eu vejo isso como uma atitude completamente negativa. Ela sobrepôs uma amizade que nós tínhamos acima do jogo».

Bruno acusa-a de ter tentado denegrir a sua imagem e falam de uma alegada relação de amizade que havia fora da casa. Érica reage à explicação e confronta Bruno: «A amizade que nós tínhamos lá fora? desculpa Bruno, não te apoiar lá fora. Tu estás a fazer birra por eu não te apoiar lá fora.». Bruno responde e afirma:«Tu tentaste manchar a minha imagem lá para fora».