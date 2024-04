O que esperar da gala de hoje: Rescaldo das últimas horas, testar a intuição dos concorrentes e expulsão!

Chegou mais um domingo, o que significa que vamos testemunhar mais uma Gala do Big Brother 2024. A noite de hoje promete confrontos, estratégia e mais uma expulsão. Na noite de ontem, André Silva, David Maurício, Margarida Castro e Ilona Matviychuk ficaram nomeados e, como tal, em risco de abandonarem a casa do Big Brother, já na noite de hoje. Um deles vai abandonar a casa mais vigiada do país. Quem será?

Na noite de hoje vamos assistir a imagens bombásticas. Os concorrentes vão ver e comentar os confrontos e acontecimentos mais marcantes da última semana.

Na gala de ontem, o jogo mudou! Rita Oliveira e Arthur Almeida entraram no desafio e estão prontos para esta aventura que ainda agora começou! Não pode mesmo perder as primeiras horas dos novos concorrentes, na casa do Big Brother.

Os concorrentes vão ser testados. A intuição e a estratégia dos concorrentes vão ser postos à prova, na prova do líder. O que irá acontecer?