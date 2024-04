Arthur Almeida e Rita Oliveira são os novos moradores da casa do Big Brother 2024! Saiba tudo!

Rita Oliveira e Arthur Almeida são os novos moradores da casa do Big Brother 2024. Na gala de hoje, 06 de abril, os dois concorrentes, que foram os candidatos de «Big Brother - A Escolha», tiveram a oportunidade de entrar no jogo.

Conheça os concorrentes:

Rita Oliveira tem 21 anos. A jovem é natural da Maia, a Rita estudou 3 anos em Vila Real, onde se licenciou em Ciências da Comunicação. Queria trabalhar em TV e Rádio, mas percebeu que era uma área difícil e por isso está a fazer pós-graduação em Marketing Digital. Sonha em ter uma ideia milionária e lançar-se no seu próprio negócio. Namora há quase 2 anos e descreve a sua relação como “bastante saudável”.

Apesar do ar sempre sorridente, diz que grita muito quando se irrita e que não deixa nada por esclarecer. Tagarela assumida, tem apenas medo que a sua constante simpatia seja confundida com falsidade.

Arthur Almeida de 20 anos vive em Alverca do Ribatejo. O jovem é natural de São Paulo, Brasil, Arthur tem 20 anos, é filho de um oficial da Marinha e por isso cresceu a viajar e a mudar de cidade e de países.

Veio para Portugal há oito anos e está a viver em Alverca do Ribatejo com os pais e irmãos. Estuda Engenharia Civil e diz que é muito competitivo porque sempre praticou desporto, chegou mesmo a jogar futebol no Alverca.

Não come alimentos que contenham glúten, não bebe leite e o único vício que tem é “apaixonar-se muito facilmente”... a não ser que ela fume, o que estragaria tudo. Apesar do temperamento bem-disposto, os mais próximos dizem que é explosivo e que não hesita em defender as suas convicções.

