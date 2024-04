Bate boca aceso! Kika e Sérgio Duarte exaltam-se e iniciam uma nova discussão na casa do Big Brother

Na tarde de hoje, dia 11 de abril, Kika e Sérgio Duarte entram num bate-boca e os ânimos exaltam-se na casa do Big Brother 2024. Luís Fonseca e Gabriel Sousa vestem-se de plantas e afirmam que vão acabar com essa definição.

Kika mostrou-se irritado ao ver Sérgio Duarte festejar, quando este viu Luís Fonseca e Gabriel Sousa vestidos de planta. O concorrente não gostou desta atitude. Iniciou-se assim uma nova discussão na casa mais vigiada do país. Kika afirma a Gabi: “Estamos livres da prova semanal e tivemos de escolher uma pessoa para fazer os nossos turnos, esse é o Sérgio, já que ele é muito forte agora fica a tarde toda a apanhar sol…”.

No entretanto, Sérgio vai para o jardim e Luís Fonseca confronta-o: «As plantas são vida à casa, sabes? Por isso, a partir de hoje já não podem dizer que o Big Brother tem plantas. Arranjem outra. Acabou. O Kika acabou com a designação de planta. A partir de hoje isto vai mudar, tu fica com a tua opinião. Se tua achas que uma planta traz mau ambiente a uma casa, não tens jardim em casa de certeza».

Com o tom de voz a subir, Kika, sem papas na língua, atira: «A partir de hoje não há plantas no Big Brother! A única planta é o Sérgio. Eu mandei-te calar? Nesta casa ninguém pode dar um passinho acima do teu, que tu vens logo cortar as pernas! Mas a mim nunca ninguém me cortou as pernas na vida. Nunca! Tentaram muitos, mas nem um!».

O concorrente visivelmente alterado prossegue: «Tu és um vaso sem terra e sem água. É o que tu és, vives noutro mundo. Não és capaz de ver um amigo subir um grau a mais que tu que fazes logo assim para baixo. A tua reação quando eu cheguei foi “yesss”. Não te inclui, sabes porquê? Porque eu acho que as pessoas mais divertidas na casa sou eu e ele.

Por isso, é que acho que uma planta dá alegria a uma casa. Se tu achas que não deves ser o único na vida. As tuas plantas devem ser de funeral que fazem chorar. Mas isso é o teu ponto de vista! Ele acha que a ideia dele tem de encaixar em todos nós. Eu encaixo-me em quem tem razão. A tua reação foi de gozo».

Sérgio reage e responde: «eu não te considero planta mas a definição de planta é sempre igual. Eu nunca te chamei de planta. Eu não fiquei feliz porque tu estavas mal. Eu fiquei feliz porque não me vesti de planta».