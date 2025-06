Completamente irreconhecível: Este amoroso bebé é concorrente do Big Brother. Consegue adivinhar quem é?

Sabia? Protagonista das novelas de maior sucesso no Brasil é prima de Diogo Bordin. Veja as fotos

No passado dia 1 de junho, assinalou-se o Dia Mundial da Criança e, nas redes sociais, foram vários os famosos que partilharam fotografias suas de quando eram pequeninos. Os familiares de um concorrente do Big Brother 2025 também decidiram assinalar a data com uma foto muito fofa de... Diogo Bordin!

«Aproveitando que domingo foi o Dia da Criança em Portugal e que hoje é dia de 'ThrowbackThursday, duvido que consigam adivinhar quem é este bebé na foto...», escreveram, na legenda da publicação. Os fãs do modelo brasileiro, de 37 anos, ficaram em êxtase com a foto ternurenta.

«O Diogo em bebé tão lindo, já aqui fazia prever que se ia tornar na linda pessoa que é», «Tão fofinho», «Tão querido», «Que bebé tão lindo e fofo...que se tornou um Homem 5 estrelas», «A mesma boa e tranquila expressão que tem hoje em dia», «Os olhos iguais e as covinhas...», são alguns dos comentários que se podem ler na publicação, feita no Instagram de Diogo Bordin.

Veja a foto em questão aqui:

Diogo Bordin é primo de uma estrela das novelas brasileiras

Poucos sabiam, mas é verdade: Diogo Bordin é primo de uma das atrizes mais famosas do Brasil e foi o próprio quem fez essa revelação esta terça-feira em conversa com os colegas.

«A minha prima fez (a novela o Clone), por isso é que eu digo que vocês devem saber quem é. A minha prima é a atriz Leticia Sabatella», contou hoje o concorrente do Big Brother 2025.

Diogo Bordin enumerou algumas das novelas de maior sucesso do Brasil que a prima protagonizou: «Ela fez o Clone, Caminho das Índias, a Muralha, várias, várias», disse, acresescentando: «Ela é uma das antigas, das primeiras novelas».

De facto, Leticia Sabatella é uma das atrizes mais famosas no Brasil, tendo participado em novelas de sucesso como Páginas da Vida, Desejo proibido, para além das mencionadas por Diogo Bordin.

