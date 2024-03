Cláudio Ramos não perdoa e 'arranca toda a verdade' a Hélder Teixeira: «Já esteve com a sua princesa?»

Hélder Teixeira e Débora Neves foram uns dos convidados especiais na gala de ontem, dia 11 de março, do Big Brother - Desafio Final. Os concorrentes estiveram na sala de controlo a comentar tudo sobre a casa mais vigiada do país. Contudo, antes de confrontarem os moradores da casa do Big Brother, surgiu o tão esperado tema: Relação de Hélder com a «princesa».

Cláudio Ramos mostrou-se muito preocupado e fez questão de esclarecer um assunto que o apoquentava. O apresentador quis saber se Hélder «já esteve com a sua princesa? Já veio dos Açores?». À qual, o ex-concorrente responde: «Ainda não, mas já trocamos mensagens».

Importante contextualizar:

Cláudio Ramos partilha com os telespectadores que Hélder Teixeira quando esteve presente no programa 'Dois às 10' revelou que a 'princesa' ignorava as suas mensagens e que o tinha bloqueado em todo o lado, uma vez que não estava a gostar da atitude do ex-concorrente na casa. A 'princesa' não gostou, por ventura, de o ver a «atirar-se a Débora, mas sem nenhuma intenção», na casa mais vigiada do país.

Contudo, Cláudio Ramos prossegue e revela: «Quando o Hélder foi ao nosso programa, a menina tinha a televisão ligada na TVI por acaso e então lá nos Açores viu o Hélder a apelar para que ela lhe respondesse e a rapariga respondeu».

Curioso, com o desfecho, o apresentador pergunta: «E agora já estão juntos outra vez?» e Hélder anuncia «agora falta a conversa, falta o nosso date».