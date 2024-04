Na cadeira quente, Catarina Miranda e Catarina Sampaio discutem e 'Big' é 'obrigado' a intervir: «Tens a mania de ser o foco e abafar as pessoas»

Na cadeira quente da madrugada de hoje, dia 15 de abril, os concorrentes estão com as emoções ao rubro após uma noite de gala intensa.

Reunidos para debaterem e se confrontarem, na cadeira quente, Catarina Miranda e Catarina Sampaio protagonizam mais um momento de tensão.

Ao recordarem o episódio polémico da carne descongelada, Catarina Miranda atira a Fábio Caçador: «Eu acho realmente que tu és picado, porque a tua atitude muda. Vocês como não estão atrás das câmaras e não vêem não me podem chamar mentirosa, vocês nem sabem quem é que eu sou na verdade».

Após esta afirmação, Catarina Sampaio intervém e reage num tom de voz elevado e exaltado: «Eu sei, eu vivo aqui há 3 semanas, eu vou falar do que nós vivemos aqui não é daquilo que tu vives lá fora. Isso não interessa para aqui porque tu também não sabes quem é que eu sou, mulher. Tu também não sabes quem é que eu sou lá fora e estás sempre a abafar as pessoas. O que interessa é o que tu és aqui dentro. Não interessa a nossa vida lá fora!».

Catarina Miranda interrompe a colega e questiona-a: «Mas eu falei para ti?», à qual Catarina Sampaio atira: «Não interessa tu falaste para quem quer ouvir e eu estou aqui para responder percebeste? Tens a mania de ser o foco e abafar as pessoas».

Já com os ânimos exaltados, as duas entram num confronto e não se respeitando, falam por cima uma da outra. Catarina Miranda aproveita a ocasião e ironiza: «Fala mais alto, fala mais alto! Tu estás a mostrar o que tu és!». Neste momento o 'Big' intervém e acalmar as concorrentes. Veja aqui:

De recordar que na noite da gala, domingo dia 14 de abril, David Maurício, Leokádia Pombo e Renata Andrade estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país.

O público decidiu e Leokádia Pombo foi a concorrente menos votada tendo tido apenas 32% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do país. David Maurício continua na casa, tendo conquistado 68% dos votos.

Renata Andrade foi a primeira concorrente salva com 48% dos votos.