Hoje: A grande Semi-Final do Big Brother! Saiba o que esperar desta noite de grandes emoções!

O Big Brother – Desafio Final está mesmo na reta final e, pela primeira vez, o desfecho do jogo será dividido em duas fases: a meia-final, que será transmitida hoje, dia 16, e a grande final, amanhã, domingo, dia 17 de março.

Hoje na Meia-Final do Big Brother - Desafio Final. Vamos descobrir quem irá ficar no 4º e 5º lugar desta edição!

Esta vai ser uma noite de muitas emoções. A vontade dos concorrentes em chegar à final é muita e, como tal, vão fazer de tudo para convencer os telespectadores de que são os merecidos finalistas. A um dia da final, é tempo de recordar os melhores momentos de Noélia Pereira, Bruno Savate, Vina Ribeiro, Ana Barbosa e Bárbara Parada! Contudo, vamos recordar, também, os piores momentos vividos na casa do Big Brother dos 5 finalistas.

Como não podia deixar de ser, a gala de hoje vai estar repleta de surpresas! A noite de hoje vai contar com atuações muito especiais. As Bombocas prometem aquecer o estúdio! Aproveite e veja as artistas a cantar o tema 'Roda roda a cabecinha':

Quem não podia faltar à festa era 'Os Santamaria'! Não perca a grande atuação da banda portuguesa na Meia-Final do Big Brother - Desafio Final. Aproveite e oiça o tema 'Ficar':

Para si, quem Quem será o Grande Vencedor do Big Brother - Desafio Final? Vina Ribeiro? Bárbara Parada? Bruno Savate? Ana Barbosa? ou Noélia Pereira?