Novos concorrentes na casa do Big Brother. Saiba quem entrou no jogo

A casa do Big Brother tem novos habitantes. Foi no Especial com Cláudio Ramos desta terça-feira, dia 16, que ficamos a saber quem são os novos concorrentes. E as caras já são conhecidas do público.

Gil Teotónio, Bárbara Gomes e Inês Morais, do Big Brother A Escolha, prometem agitar ainda mais o jogo.

Inês Morais

Inês Morais tem 24 anos e é estudante. Natural de Viseu, a Inês é licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais. Fez o mestrado em Barcelona e estagiou numa grande empresa de consultoria... mas confessa que a vida de escritório não a cativa.

Namora há dois anos com um rapaz de Caminha e garante que nunca esteve tão feliz. Com três irmãs trigémeas mais velhas, conta que viveu um “reality show” com a separação dos pais e com a família numerosa que tem.

Diz que não gosta do excesso do politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente. Garante que não tem medo de dizer o que pensa!

Veja o primeiro contacto da nova inquilina com os novos colegas de casa:

Gil Teotónio

Gil Teotónio tem 22 anos e é de Gafanha da Nazaré. Gil é um jovem preocupado com a sua imagem, sonhador e opinativo! Estudou Ciências da Comunicação no Porto, mas não gostou do curso e resolveu trocar, entrando mais tarde em Marketing.

Há uns anos atrás, lançou uns vídeos seus no Tik Tok que viralizaram e isso motivou-o a perseguir o sonho de ser modelo. Diz ter grande “inteligência emocional” e estar mais habituado a “incomodar os outros”, do que a deixar-se incomodar.

Atualmente vive em Barcelona com o namorado e regressa a Portugal para mexer com a casa do Big Brother!

O concorrente entrou num bate-boca com João Oliveira. Ora veja:

Bárbara Gomes

Bárbara Gomes tem 24 anos é Comissária de Bordo e vem de Cascais. Bárbara é de São Domingos de Rana e aos 12 anos emigrou para o Canadá com a mãe e os irmãos. Não se adaptou no estrangeiro e acabou por regressar a Portugal.

Atualmente vive sozinha. Foi comissária de bordo e viveu seis meses na Arábia Saudita. Diz que gosta de ser provocadora e que a chamam de ”excessiva”, mas garante que apenas se entrega a tudo a 100%.

Confessa que, para quebrar o gelo, faz-se passar por “parva” e que muitas vezes se irrita por coisas tontas. O último relacionamento sério foi há seis meses e foi ele quem acabou. Agora está solteira e não deixa que nenhum homem lhe levante a voz – pode parecer tonta, mas garante que tem a razão “quase sempre”.

Cheia de energia e leveza, Bárbara Gomes apresenta-se aos colegas: