O bem bom acabou! Concorrentes da casa enfrentam as dificuldades e privações do Anexo!

Durante a gala, o Big Brother informou que tudo o que é bom acaba e o bem bom acabou de ter fim para os concorrentes que viveram esta semana no luxo que a casa oferece. Os concorrentes da casa foram informados que, a partir de agora, têm de enfrentar a realidade do anexo, com muitas dificuldades, privações e pouco espaço.

Fábio Gonçalves e Mariana Pinto foram os únicos concorrentes do grupo que se mantiveram na Casa, devido a uma decisão tomada por Francisco Monteiro. Ainda assim, visto apenas haver lugar para 8 concorrentes no Anexo, o grupo foi confrontado com uma importante decisão para ser tomada em equipa: que concorrente teria o privilégio de sair do Anexo e voltar para a Casa? Os novos habitantes do Anexo escolheram Márcia Soares, que acabou por voltar ao conforto da Casa.

Por outro lado, os concorrentes que habitavam no anexo foram brindados com uma boa notícia. O Big Brother informou que, depois de uma semana cheia de dificuldades, privações e muito pouco espaço, chegou a hora de viverem na Casa... Mas será a vida mais fácil?

