Já se sabem algumas pistas dos novos concorrentes que vão entrar hoje! «Tenho a estratégia de cobra (...)». Saiba tudo!

A casa do Big Brother nas últimas semanas tem sido imparável. Discussões, discórdias e muitas emoções à flor da pele. Na gala de hoje, os concorrentes vão ser surpreendidos com a grande novidade: novos concorrentes vão entrar para a casa mais vigiada do País.

Através do Instagram oficial do Big Brother, já conseguimos saber algumas pistas sobre alguns concorrentes que vão habitar com os concorrentes: «Tenho a estratégia de cobra, vou rodando até atacar»; «Sou menino da mamã»; «Gosto de ser a melhor»; «Irrito as pessoas que têm egos inflamados».

«Os novos concorrentes estão prontos e cheios de vontade de entrar. Prometem mexer coma casa!», garentem. Não perca a gala desta noite, vai ser surpreendente!