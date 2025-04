Mudança no jogo: O pânico instala-se logo ao acordar após surpresa do Big Brother

A manhã na casa do Big Brother começou com um grande alvoroço, uma vez que os concorrentes foram, desde logo, surpreendidos pelo anfitrião. Ainda mal tinham acordado, e os concorrentes foram logo apanhados de surpresa com as suas novas instalações.

O dia começou de forma agitada na casa mais vigiada do país. Logo ao acordar, os concorrentes foram surpreendidos pelo som dos alarmes, tendo apenas 30 segundos para abandonarem as suas camas. Sem explicações imediatas, o ambiente instalou-se em clima de surpresa e confusão. Pouco depois, o Big Brother foi firme e ordenou que todos os concorrentes se deslocassem ao jardim. À espera deles estava algo inesperado: a partir daquele momento, os participantes passariam a viver num acampamento improvisado no exterior da casa.

A novidade não foi bem recebida. Os concorrentes, visivelmente desconfortáveis e descontentes, mostraram o seu desagrado por estarem a ser "expulsos" da casa. O choque aumentou quando o anfitrião anunciou que, além da mudança drástica de instalações, os concorrentes estavam oficialmente proibidos de entrar novamente na casa, até ordem em contrário. As dúvidas sobre a logística da nova realidade não tardaram a surgir. As questões mais prementes entre os concorrentes prenderam-se com os mantimentos, higiene e conforto.

Esta decisão deixou o grupo em alvoroço. Sem saberem como reagir, vários concorrentes começaram de imediato a questionar-se sobre os motivos do castigo. A incerteza tomou conta do grupo, com muitos a tentarem perceber o que poderiam ter feito de errado para justificar uma medida tão extrema.