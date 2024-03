A ferver! Leokádia Pombo e Daniela Ventura: De amigas a rivais?: «És uma ingrata»

No Big Brother 2024, Leokádia e Daniela Ventura estão de costas voltadas! As amigas até então, são protagonistas de uma discussão acesa. Leokádia acusa a concorrente de ser uma amiga da 'onça'. Daniela Ventura responde às acusações da colega. Veja aqui a nova discussão entre as concorrentes... Azedou!

A discussão continua e o 'tom do conflito' aumenta... Daniela acusa Leokádia de ter mentido. A concorrente irritada com este confronto some o tom de voz e fica fora do sério: «Meu Deus que mentira. Eu estou chocada». Leokádia fica chocada com explicação da concorrente. Veja o momento:

Catarina Miranda insurge-se o conflito e faz comentários sobre a religião de Daniela, tocando num ponto fraco... A concorrente não gosta e reage!

As concorrentes trocam insultos e exaltam-se:

Ao assistir a esta nova discussão na casa, a cara de Gabriel Sousa é hilariante. Veja a reação do concorrente ao assistir a esta discussão: