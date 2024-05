Casa virada do avesso: berros instalam-se na casa mais vigiada do País e as discussões não param devido a...comida! Saiba tudo

No Big Brother os ânimos estão exaltados! Os concorrentes vivem momentos de conflito e muita discussão! Tudo começou quando o 'Big' reuniu os concorrentes na sala para avaliarem a prestação de David Maurício, o líder, ao longo da semana.

João Oliveira e David Maurício iniciam um bate-boca que posteriormente se alastrou pela casa toda. Os concorrentes exaltam-se na hora de escolherem qual dos concorrentes é que tem mais empenho nas lides domésticas e na tarefa semanal.

Daniela Ventura interrompe a discussão dos colegas e insurge-se contra João Oliveira: «É pena teres limpo as bancadas e não teres limpo a 'carrada' de cabelos que deixaste lá».

Veja o primeiro conflito, aqui:

A avaliação prossegue e Fábio Caçador inicia o seu discurso dando uma resposta ao argumento do colega André Silva que afirma que David não é muito dedicado nas tarefas. Chega a vez de Carolina Nunes. A concorrente não avalia a liderança de David Maurício, mas tece palavras sobre a comida e os ânimos voltam a exaltar-se.

Carolina Nunes critica as doses que cada colega come nas refeições e a maneira como Daniela Ventura, a concorrente responsável pela cozinha, organiza as refeições. Segundo a concorrente as doses são poucas, fazendo com que todos os concorrentes passem fome, fora da hora das refeições. A concorrente queixa-se ainda que há pessoas que comem mais comida do que outros concorrentes.

As duas concorrentes exaltam-se e iniciam uma troca de berros e gritaria. Ora veja:

O caos está instalado na casa! A discussão propaga-se por todos os concorrentes. Inês Morais não poupa nos insultos e nas criticas a Daniela Ventura:

No Última Hora os concorrentes continuam a discutir sobre a comida e os comentadores falam sobre a situação em direto. Diana Lopes afirma sobre a discussão: «Estou confusa de quem é a liderança, se é da Daniela ou do David…».

Oiça os comentários de Diana Lopes e Zé Lopes sobre esta discussão acesa de Última Hora: