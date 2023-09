Os aviões mais polémicos que sobrevoaram a casa do Big Brother! Vejas as mensagens mais impactantes

Durante as últimas semanas, várias têm sido as mensagens que sobrevoaram na casa mais vigiada do país. Os concorrentes têm recebido aviões com mensagens de relevância para o jogo, no entanto, nem todos têm sido positivos. Vários têm sido os aviões que têm mexido com o jogo.

Jéssica e Francisco Vale têm sido o «casal sensação» desta edição e têm recebido vários aviões com mensagens de apoio. A cumplicidade dos dois levou à criação de um leque de fãs gigante que, recorrentemente envia mensagens de força aos dois. No entanto, com a aproximação de Jéssica e Fábio Gonçalves, sobrevoaram a casa algumas mensagens que deixaram a concorrente mais insegura. Um dos aviões mais polémicos foi enviado para Jéssica, com a mensagem: «Je fica longe do Fábio». Já depois da expulsão de Fábio, Jéssica voltou a receber um avião que a deitou abaixo. «Je, acabou o filme. Máscara caiu. Portugal vê. Desilusão», podia-se ler na faixa que sobrevoou a casa.

Não só de mensagens polémicas se pinta o céu da casa do Big Brother e a verdade é que os concorrentes também têm recebido aviões enviados por pessoas muito especiais. Recentemente, Vina Ribeiro recebeu um avião com uma mensagem do filho, «“V” está ok. Diverte-te», podia ler-se. Já Mariana Pinto também recebeu uma mensagem muito especial, do namorado.

