Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

Um concorrente do Big Brother foi detido pela polícia depois de agredir um colega ao estalo, no momento em que se preparava para abandonar a casa mais vigiada do País.

O caso aconteceu na Albânia, a 13 de abril deste ano, mas os vídeos andam a circular pela Internet e tornou-se agora viral em Portugal. Jozi foi o concorrente foi o escolhido pelo público para abandonar o reality show naquela noite e, no momento em que se despedia dos colegas, deu um grande estalo a Gjesti, fazendo-o até cair no chão.

Depois da expulsão, pode ver-se um vídeo de Jozi a ser escoltado pela polícia à saída dos estúdios, e ia algemado, tendo sido posteriormente levado pelo carro da polícia. O concorrente da quarta edição do reality show na Albânia ficou detido por agressão.

Pode ver aqui o vídeo do momento: