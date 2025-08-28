Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

Ao Minuto

Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira

Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira

Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira

Miranda aponta as 'bisbilhoteiras' da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»
Miranda aponta as 'bisbilhoteiras' da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»

Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»

Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos

Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões

Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»

Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»

Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis'
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis'

Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H

Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa

Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa

  Hoje às 08:43
Concorrente do Big Brother detido pela polícia após agredir colega da casa - Big Brother
Concorrente do Big Brother detido por agressão

Um concorrente do Big Brother perdeu a cabeça e deu um estalo a um colega que o deixou no chão. A polícia interveio.

Um concorrente do Big Brother foi detido pela polícia depois de agredir um colega ao estalo, no momento em que se preparava para abandonar a casa mais vigiada do País.

O caso aconteceu na Albânia, a 13 de abril deste ano, mas os vídeos andam a circular pela Internet e tornou-se agora viral em Portugal. Jozi foi o concorrente foi o escolhido pelo público para abandonar o reality show naquela noite e, no momento em que se despedia dos colegas, deu um grande estalo a Gjesti, fazendo-o até cair no chão.

Depois da expulsão, pode ver-se um vídeo de Jozi a ser escoltado pela polícia à saída dos estúdios, e ia algemado, tendo sido posteriormente levado pelo carro da polícia. O concorrente da quarta edição do reality show na Albânia ficou detido por agressão.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

