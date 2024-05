Após ter sido operada, Alice Alves escreve pela primeira vez: «Fugi durante 25 anos desta cirurgia…»

No passado dia 8 de maio, Alice Alves afastou-se dos ecrãs para realizar uma cirurgia que segundo a apresentadora andou a fugir durante 25 anos . Alice Alves submeteu-se a uma intervenção cirúrgica ao nariz.

«8/ 5/ 2024 - A minha primeira anestesia geral (e última, espero). Fugi durante 25 anos desta cirurgia… Fugir nunca é solução, fui lá parar na mesma. Tornou-se inevitável»

A apresentadora de 36 anos, mostrou-se passado dez dias da cirurgia, e esclareceu os seguidores: «Os médicos dizem que a minha recuperação está a ser incrível. Eu como não percebo nada disto, acredito :) Obrigada a todas as equipas de excelência que me acompanharam e acompanham 💛 E obrigada pelas milhares de mensagens cheias de carinho. Agora vou inspirar e expirar da Terra até à Lua 🤣 Continuo na missão de esquivar-me a toda a hora de levar um encontrão da Benny no nariz».

