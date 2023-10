Após uma semana de jogo, Diogo Trancoso abandona a casa mais vigiada do país!

No passado dia 22 de outubro, na casa, os concorrentes ficaram surpreendidos com a entrada de novos moradores. Anastasiya Bondar, Diogo Trancoso e Sílvia Silva entraram há uma semana na casa mais vigiada do país.

Ao longo da semana, Anastasiya Bondar, Diogo Trancoso e Sílvia Silva foram sujeitos a uma votação onde o público escolheu, dos três concorrentes, o seu favorito.

O público votou para salvar e, por isso, o concorrente com menor percentagem de votos acabou por abandonar a casa esta noite. Com 24% de votos do público, a menor entre as três, Diogo Trancoso acabou por ser o concorrente expulso da casa. Sílvia Silva angariou 30% de votos e Anastasiya Bondar angariou 46%, tendo ficado ambas em jogo.