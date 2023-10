Tensão elevada! Anastasiya e Sílvia em discussão acesa: «Estou-te a intimidar?! (…) Vais levar comigo!»

Esta manhã, os ânimos exaltaram-se na Casa entre Anastasiya Bondar e Sílvia Silva. Tudo começou com uma resposta de Anastasiya a Sílvia: «Tu nessa idade já devias saber melhor que eu». Sílvia não gostou do facto de a concorrente se estar a referir à sua idade e respondeu, exaltada: «Miudinha, para lá de falar da minha idade! Tu é que já havias já de ter juizinho para saberes com quem estás a falar!». «E tu também tens de ter respeito também. Também não me conheces de lado nenhum», respondeu Anastasiya, em gritos. A discussão continuou com várias trocas de insultos. Sílvia confrontou Anastasiya com o facto de esta não ser a primeira vez que a concorrente lhe responde com arrogância e avisou a colega: «Se há tensão vens ter comigo e falas comigo!».

«Estou-te a intimidar? (…) Então vais levar comigo», deixou claro Anastasiya, enquanto gritava direcionada a Sílvia. «Não te chegues a mim, Anastasiya», avisou Sílvia. Anastasiya respondeu ao aviso: «Vais fazer o que?! Deves pensar que eu tenho medo de ti! Não me ameaces», disse, acabando por virar as costas à colega.

Mais tarde, Anastasiya acabou por conversar com vários colegas sobre o que tinha acontecido. Numa das conversar, Anastasiya admitiu que, a seu ver, Sílvia a considera um alvo fácil.