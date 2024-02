André Lopes confessa estar apaixonado por Bárbara Parada... Mas passa a noite com Érica Silva. Saiba tudo

Érica e André debaixo do edredão! Veja as imagens

A relação de André Lopes e Bárbara Parada tem vindo a crescer, mas também a ligação entre o concorrente e Érica Silva. André Lopes confessou estar a apaixonar-se por Bárbara Parada, mas dorme com Érica Silva. Veja as imagens polémicas "debaixo do edredão"...

André Lopes fez uma surpresa a Bárbara Parada e a concorrente ficou surpreendida: «Isto é para mim? Que fofos», de seguida mostrou-se bastante emocionada com o gesto do colega: «Eu estou maluca juro», afirmou Bárbara lavada em lágrimas. De seguida, André Lopes abraça a concorrente num gesto carinhoso.

Momentos depois, Bárbara Parada disse no confessionário: «Ele é um fofo. Adoro-o e quem o tiver vai ser muito feliz». Ainda assim, a concorrente acrescentou que essa pessoa não será ela: «Não vai ser a Bárbara.». Bárbara ironizou a situação ao proferir o seguinte comentário: «Big, acha que eu vou andar com um rapaz que usa calças mais justas do que eu?«, afirmou.

A relação de André Lopes e Bárbara Parada tem sido assunto nas últimas semanas, mas a concorrente atira: «Talvez dê certo com a Érica». Contrariamente às palavras de Bárbara Parada, André Lopes confidenciou a Ana Barbosa que quer conhecer melhor Bárbara Parada e que identifica bastante com a concorrente: «Se me perguntarem: André, era alguém com estes valores, com estes ideais, com estes objetivos que procuras? Cem porcento», afirma.

Ainda em conversa com Ana Barbosa, André Lopes reforça: «Para dançar o tango é preciso dois», afirmando ainda não ter avançado por respeito à colega: «Ela deixou clara a intenção dela aqui dentro e não quer estar associada a ninguém.»

No confessionário, o concorrente revelou ao “Big” que se identifica bastante com a colega: «Não sei se as almas gémeas existem ou não, mas ela às vezes tira-me as palavras da boca». Com isto, o “Big” perguntou: «Dizer que está apaixonado é muito forte?» ao que André Lopes responde: «Sei lá (…) estou mais baralhado do que um baralho de cartas». Deixando a incerteza de lado, o concorrente acabou por confirmar a paixão que começa a sentir: «Se calhar pode ser apaixonado, sim (…) o sentimento é maior do que o que eu pensava (…) estou-me a apaixonar pela Bárbara»

André Lopes justifica a paixão: «Ela é uma rapariga muito bonita, sabe falar, sabe estar (…) há tanta coisa em comum». O concorrente afirma que o que mexeu consigo foi o facto de Bárbara Parada ter admitido que nunca tivera recebido um gesto de amor como este: «É básico», afirma André Lopes.

Ana Barbosa confessa que a relação de André Lopes com Érica Silva é: «Uma escapatória para o facto de ele estar a apaixonar pela Bárbara».

Imagens exclusivas do Big Brother - Desafio Final mostram André Lopes "debaixo do edredão" com... Érica Silva! Afinal, haverá espaço para o amor com qual das concorrentes: Érica Silva ou Bárbara Parada?

Veja aqui a reação do concorrente ao assistir às imagens polémicas.